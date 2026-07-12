AUTO SI RIBALTA E FINISCE CONTRO UN PALO: DONNA 30ENNE IN PROGNOSI RISERVATA

Alle prime luci della mattinata di oggi, intorno alle 7.45, un grave incidente stradale si è verificato ad Alba Adriatica, in via Lombardia. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto condotta da una 25enne del posto è uscita di strada, andando a schiantarsi con violenza contro un palo dell'illuminazione pubblica posto sul margine destro della carreggiata. L'impatto è stato talmente violento da provocare il ribaltamento della vettura. A bordo del mezzo viaggiava anche la sorella della conducente, di 30 anni, rimasta gravemente ferita. La donna è stata soccorsa dal personale della Croce Verde e trasferita all'ospedale di Teramo, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. La conducente, invece, ha riportato contusioni e ferite giudicate di lieve entità ed è stata medicata al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Omero. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica, insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Nereto, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e del veicolo. I militari dell'Arma hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro, nel quale non risultano coinvolti altri mezzi, e per verificare la regolarità della documentazione di guida e di circolazione del veicolo. Come previsto dalla normativa, la conducente sarà inoltre sottoposta agli esami tossicologici presso la struttura ospedaliera dove è stata assistita.





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