DRAMMA SULLA COSTA DI SILVI, 17ENNE RIANIMATO DOPO UN ARRESTO CARDIACO IN MARE

Una giornata di mare si è trasformata in un incubo sulla costa di Silvi Marina, dove un ragazzo di 17 anni è stato salvato dopo aver rischiato di annegare nelle acque agitate davanti alla concessione balneare Cerrano Sub. Provvidenziale l'intervento degli operatori del salvamento, che lo hanno recuperato e trasportato a riva, iniziando subito le manovre di rianimazione. Pochi minuti dopo sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza di Atri e un'auto medica di Montesilvano. Il giovane è stato sottoposto a massaggio cardiaco, è stato rianimato, quindi intubato e trasferito d'urgenza all'ospedale di Pescara. Le sue condizioni restano critiche. Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia Costiera.