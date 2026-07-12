IL PRINCIPE EMANUELE FILIBERTO HA VISITATO LA CASA MADRE ESTER DI PINETO: INCONTRO CON I BAMBINI E IL PERSONALE

Terza visita in Abruzzo per Emanuele Filiberto di Savoia, arrivato nella regione per una giornata dedicata alla solidarietà. Il principe ha raggiunto Casa Madre Ester – Fondazione Maria Regina, a Scerne di Pineto, dove ha incontrato i bambini ospiti della struttura, suor Pina e gli operatori, in occasione della consegna di una raccolta benefica promossa dalla Delegazione Abruzzi e Molise degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia. La donazione sarà formalizzata durante una cena di gala in programma a Borgo Fontescura. Gli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia sono impegnati da anni in iniziative di carattere benefico e solidale, ispirate ai valori della tradizione cristiana. Figlio di Vittorio Emanuele e nipote di Umberto II, ultimo re d'Italia, Emanuele Filiberto è riconosciuto da una parte del mondo monarchico come capo di Casa Savoia. Negli anni è diventato un volto noto anche al grande pubblico grazie alle sue partecipazioni televisive e all'impegno in diverse iniziative sociali e benefiche. La sua presenza in Abruzzo, però, non è stata priva di polemiche. In vista della visita a Sulmona, Sinistra Italiana–Alleanza Verdi e Sinistra dell'Aquila e il coordinamento cittadino hanno contestato la scelta del sindaco Luca Tirabassi di riceverlo in forma istituzionale all'interno dell'aula consiliare. In una nota, gli esponenti del partito precisano di non contestare la presenza privata di Emanuele Filiberto, ma il riconoscimento pubblico attribuitogli. Secondo SI-AVS, infatti, i titoli nobiliari non sono riconosciuti dalla Costituzione italiana e un'accoglienza istituzionale rischierebbe di assumere un significato simbolico incompatibile con i valori della Repubblica. Nel documento viene inoltre richiamata la responsabilità storica della monarchia sabauda durante l'ascesa del fascismo e vengono chiesti chiarimenti al sindaco sulle motivazioni della scelta. «Sulmona – scrivono – ha bisogno di istituzioni che custodiscano la memoria, difendano la Costituzione e rappresentino con dignità una comunità repubblicana e antifascista».