AUTO CONTRO UN VEICOLO IN SOSTA: ANZIANO IN CONDIZIONI CRITICHE

A Cologna Spiaggia un anziano automobilista è rimasto gravemente ferito dopo che la sua auto è finita contro un veicolo in sosta lungo la statale 16, nei pressi del Bar Nazionale. L'incidente si è verificato intorno alle 11 e, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato provocato da un improvviso malore che ha colpito il conducente, facendogli perdere il controllo della vettura.

I primi soccorsi sono stati prestati immediatamente, con il rapido intervento del personale sanitario del vicino ospedale di Giulianova. L'uomo era in arresto cardiaco ed è stato rianimato sul posto prima di essere trasferito al pronto soccorso, dove è ricoverato in condizioni gravissime. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto.