DOPPIO SOCCORSO TRA MAIELLA E GRAN SASSO: SALVATI DUE ESCURSIONISTI FERITI

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è stato impegnato nel primo pomeriggio di oggi in due interventi di soccorso svolti in contemporanea. Il primo intervento ha interessato la Valle dell’Orfento, nel territorio comunale di Caramanico Terme (PE), dove un escursionista di 69 anni, residente a Pescara, è scivolato durante un’escursione, precipitando fino al greto del fiume e riportando un trauma alla spalla. Tra i fattori che hanno contribuito all’incidente anche l’utilizzo di calzature non idonee al percorso.

Immediatamente è decollato l’elisoccorso da Pescara con a bordo il Tecnico di Elisoccorso del CNSAS e l’équipe sanitaria del 118. A causa della fitta vegetazione, il Tecnico di Elisoccorso si è calato nel punto più favorevole, ha raggiunto l’infortunato e lo ha trasferito in un’area idonea alle operazioni di recupero con il verricello. Una volta recuperato a bordo dell’elicottero, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Chieti per gli accertamenti e le cure del caso.

Contemporaneamente un secondo intervento ha impegnato l’elisoccorso decollato dall’Aquila sul Corno Piccolo, nei pressi del Sentiero Ventricini, poco al di sotto del tratto attrezzato alla Seconda Spalla.

Una escursionista pugliese di 51 anni è scivolata procurandosi una distorsione alla caviglia. L’allarme è stato lanciato tramite l’app GeoResQ.

Anche in questo caso il Tecnico di Elisoccorso del CNSAS è stato verricellato sul posto insieme all’équipe sanitaria del 118. Dopo la stabilizzazione, la donna è stata evacuata rapidamente in considerazione del peggioramento delle condizioni meteorologiche, con la formazione di nubi basse che stavano interessando l’area. Successivamente è stata trasportata all’ospedale di Teramo per le cure del caso.

I due interventi, gestiti simultaneamente dal Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, hanno consentito di garantire una risposta contemporanea.