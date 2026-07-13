EX SINDACO RITROVA IN UNA MOSTRA LA STATUA DI GIOVANNI PAOLO II RUBATA DAL COMUNE



Una scoperta del tutto inattesa ha permesso di recuperare una scultura dedicata a Papa Giovanni Paolo II che, da tempo, risultava scomparsa dal Comune. L'opera è riemersa durante una mostra d'arte allestita nella Pinacoteca del Castello Orsini-Colonna di Avezzano, dove era stata esposta dopo essere stata acquistata in un mercatino dell’usato. A riconoscere la statua, cone racconta il Messaggero, è stato l'ex sindaco di Ortucchio, Mario Frigioni, in visita all'esposizione "Viaggio nell'Arte Dimenticata tra '800 e '900", curata dal critico Franco Farina. L’ex Primo cittadino, osservando la scultura, ha immediatamente compreso che si trattava dell'opera che lui stesso aveva commissionato anni fa allo scultore Nino Simone di Castelli per ricordare la storica visita di Papa Giovanni Paolo II al Telespazio, avvenuta il 24 marzo 1985. Chi aveva recuperato la statua l'aveva acquistata senza conoscerne la provenienza. Solo dopo il confronto con Frigioni è stato possibile ricostruire la vicenda e accertare che l'opera era quella trafugata dalla sede comunale e successivamente finita in vendita. La scultura è ora custodita dall'associazione culturale che ha organizzato la mostra, in attesa che venga riconsegnata al Comune di Ortucchio.