SEMPRE INTROVABILE LA 15ENNE SCOMPARSA: IL CELLULARE LOCALIZZATO NEL MACERATESE



Proseguono senza sosta le ricerche della ragazza di 15 anni residente a Giulianova della quale non si hanno più notizie da ormai 9 giorni. Le indagini, coordinate dalla Prefettura di Teramo, vedono impegnati i carabinieri della Compagnia di Giulianova insieme alla Procura di Teramo e alla Procura per i Minorenni dell’Aquila. La giovane, nata in Italia da genitori di origine rumena, si è allontanata dalla propria abitazione nella mattinata di sabato 4 luglio. L'ultimo contatto con la famiglia risale all'ora di pranzo dello stesso giorno, quando aveva parlato telefonicamente con i genitori. Da quel momento il suo telefono non è più stato utilizzato per comunicare con i familiari. Le verifiche tecniche hanno consentito di individuare l'ultima posizione del cellulare in provincia di Macerata. Il dispositivo, almeno nelle ultime attività investigative, risultava ancora acceso, elemento che continua a rappresentare uno dei principali punti di riferimento per gli investigatori. L'ipotesi attualmente ritenuta più probabile è quella di un allontanamento volontario. Gli accertamenti si stanno concentrando sulla rete di amicizie della quindicenne e sui contatti avuti nei giorni precedenti alla scomparsa. Gli investigatori stanno verificando anche l'eventuale coinvolgimento di una o più persone, circostanza sulla quale sono in corso approfondimenti nell'ambito del fascicolo aperto dalle autorità giudiziarie.