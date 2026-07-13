POLYPLAST, INIZIATA ALL'ALBA LA PRIMA GIORNATA DI SCIOPERO, PREANNUNCIATA DENUNCIA







Si è aperta all'alba la prima delle sei giornate di sciopero proclamate dal SIA Confsal alla Polyplast di Castilenti, azienda specializzata nella produzione di cassette in polistirolo. L'organizzazione sindacale ha inoltre annunciato l'intenzione di presentare una denuncia per presunta attività antisindacale nei confronti dell'azienda. La documentazione raccolta verrà ora sottoposta ai legali per l'avvio delle iniziative previste dalla normativa. La vertenza resta aperta e riguarda diverse richieste avanzate dai lavoratori: dall'introduzione dei buoni pasto al miglioramento delle condizioni di lavoro, passando per una diversa gestione degli straordinari e la riapertura di un tavolo di confronto con la proprietà. Il blocco delle prestazioni straordinarie proseguirà fino a quando non sarà riavviata la trattativa tra le parti. Il calendario della mobilitazione prevede altre cinque giornate di sciopero nei prossimi giorni. Il sindacato ribadisce di essere disponibile al dialogo, ma sottolinea che senza un cambio di atteggiamento da parte dell'azienda la protesta andrà avanti. Al momento non risultano prese di posizione ufficiali da parte della Polyplast in merito agli sviluppi della prima giornata di sciopero.