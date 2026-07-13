«LO SPORCO È COLPA DI TRANS E MAGREBINI», E SCOPPIA LA POLEMICA CONTRO IL VICESINDACO





«Anche questa sera, come di consueto, ringraziamo i nostri amici trans, prostitute e magrebini, assidui frequentatori della pineta, per questo spettacolo meraviglioso che ci regalano quotidianamente e che noi cittadini per bene siamo obbligati a tollerare». La gestione del degrado nella pineta di Santa Filomena accende lo scontro politico a Montesilvano. Al centro della polemica ci sono le dichiarazioni del vicesindaco Alessandro Pompei, finite nel mirino delle opposizioni dopo la pubblicazione di un video in cui l'amministratore, mentre raccoglie rifiuti abbandonati nella riserva naturale, attribuisce la responsabilità dell'inciviltà a «trans, prostitute e magrebini». Le dichiarazioni hanno provocato la dura reazione dei consiglieri comunali Luca Verrocchio (Movimento 5 Stelle) e Francesca Giuliani (Gruppo Misto), insieme al coordinatore cittadino di Alleanza Verdi e Sinistra, Emanuele Mancinelli. Pur ribadendo la necessità di contrastare con decisione l'abbandono dei rifiuti attraverso controlli e sanzioni, gli esponenti dell'opposizione giudicano «grave e inaccettabile» l'associazione fatta dal vicesindaco tra il degrado della pineta e specifiche categorie di persone. Secondo Verrocchio, Giuliani e Mancinelli, attribuire responsabilità senza elementi oggettivi rischia di alimentare stereotipi e colpire indiscriminatamente interi gruppi. «In uno Stato di diritto – sottolineano – le responsabilità si accertano con fatti, indagini e prove, non attraverso generalizzazioni». Per questo chiedono all'amministrazione comunale di abbandonare una comunicazione che individuerebbe «capri espiatori» e di concentrarsi invece su interventi concreti per la tutela della legalità e del patrimonio ambientale.