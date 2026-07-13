TRIONFO DI PUBBLICO PER IL FESTIVAL DEL BOSCAIOLO

Quando tre anni fa, un gruppo di amici immaginò un evento dedicato ai Boscaioli e alle antiche tradizioni della montagna, nessuno avrebbe potuto immaginare che quella semplice idea sarebbe diventata uno degli appuntamenti più partecipati dell'estate abruzzese. Oggi quella scommessa è una splendida realtà.

Oltre 30 espositori, più di 20 concorrenti e migliaia di visitatori hanno fatto da cornice alla 3ª edizione del Festival del Boscaiolo che, grazie all’organizzazione di VIVERE LA MONTAGNA APS in collaborazione con il Comune di Campotosto, si conferma oggi uno degli eventi più rappresentativi dedicati alla cultura e alle tradizioni della montagna.

Grande protagonista della giornata di domenica è stata la 3ª Gara del Triathlon del Boscaiolo, che ha visto sfidare oltre venti Boscaioli nelle tradizionali tre prove di abilità con motosega e accetta. Al termine della competizione ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio è stato Gabriele Cattani, al quale gli organizzatori rivolgono i più sinceri complimenti per la straordinaria prestazione. Il weekend si era aperto già nella giornata di sabato 11 Luglio con la prima edizione del Torneo del Lago, torneo di calcio a 5 organizzato da VIVERE LA MONTAGNA APS in collaborazione con il CSI - Centro Sportivo Italiano, che ha visto trionfare proprio la squadra di VIVERE LA MONTAGNA APS.

«Con questa terza edizione si chiude un meraviglioso cerchio iniziato quasi per gioco...» - afferma il Presidente di VIVERE LA MONTAGNA APS, Nicolino D'Alonzo. «Tre anni fa tutto questo era solo un’idea nata da un gruppo di amici, spinti dalla voglia di valorizzare il territorio. Oggi vedere così tante persone riempire il campo sportivo di Campotosto ci emoziona profondamente e ci ripaga di tutti i sacrifici affrontati durante l'organizzazione. Per noi Campotosto rappresenta molto più di un semplice luogo dove organizzare un evento. È una comunità alla quale siamo profondamente legati e nella quale siamo cresciuti. Anche se la nostra associazione ha sede a Crognaleto, continueremo a impegnarci con tutte le nostre forze per promuovere, valorizzare e far conoscere questo splendido territorio, perché crediamo che la montagna abbia bisogno di essere raccontata attraverso iniziative capaci di coinvolgere persone di ogni età.»

Il Festival del Boscaiolo è solo uno dei tanti tasselli che compongono il percorso intrapreso da VIVERE LA MONTAGNA APS nel 2026. Un impegno costante che, attraverso escursioni, laboratori creativi, corsi di formazione e numerose altre iniziative, continua a promuovere il territorio, le sue tradizioni e la cultura della montagna.

La straordinaria affluenza registrata durante il weekend è la dimostrazione che investire nella montagna significa investire nel futuro dei nostri territori. Quando istituzioni, associazioni e volontari collaborano con passione e competenza, le aree interne tornano ad essere protagoniste, capaci di attrarre migliaia di visitatori e generare valore per l'intera comunità.

Archiviato il successo del Festival del Boscaiolo, VIVERE LA MONTAGNA APS guarda già al prossimo appuntamento: Domenica 27 Settembre 2026, a Prati di Tivo (TE), ci sarà IL FESTIVAL DELLA MONTAGNA, un'altra grande giornata dedicata alle tradizioni, agli antichi mestieri di montagna, alle escursioni e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale abruzzese.