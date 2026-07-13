VIDEO / D'ANGELO: «TERAMO NOSTRA DOVRÀ LASCIARE LA SEDE, SIAMO STATI ANCHE TROPPO PAZIENTI»





Non cambia la posizione della Provincia sulla vicenda della sede di Teramo Nostra. Il presidente Camillo D'Angelo ribadisce che i locali dovranno essere liberati entro la fine di agosto, per consentire l'avvio delle indagini e degli interventi propedeutici ai lavori di riqualificazione dell'edificio scolastico. «Mi dispiace per quanto dichiarato dall'associazione Teramo Nostra e per i toni utilizzati durante la conferenza stampa – afferma D'Angelo – ma è evidente a tutti che gli interventi da realizzare sull'edificio sono urgenti. Così come è accaduto per il Delfico e per altri istituti scolastici, dobbiamo procedere senza ulteriori ritardi per garantire la sicurezza delle strutture». Il presidente respinge l'idea che vi sia un atteggiamento ostile nei confronti dell'associazione. «Non c'è nulla di personale e nulla contro Teramo Nostra. Siamo sempre stati disponibili al confronto e a individuare soluzioni alternative. Tuttavia quei locali devono essere liberati perché lì devono iniziare al più presto i sondaggi, indispensabili per arrivare al progetto esecutivo, completare l'iter amministrativo e avviare i lavori. L'impresa è già stata individuata e non possiamo permetterci ulteriori rinvii». La scadenza, dunque, resta fissata. «La data ultima è la fine di agosto. Non possiamo più aspettare nemmeno un giorno. Credo che la Provincia abbia dimostrato grande pazienza e spirito di collaborazione nel cercare insieme all'associazione possibili alternative».D'Angelo commenta anche la conferenza stampa organizzata nei giorni scorsi da Teramo Nostra. «L'ho seguita e ho ascoltato alcune dichiarazioni che, francamente, lasciano spazio a considerazioni non positive. Comprendo il loro disappunto, ma bisogna anche capire che le esigenze sono cambiate e che oggi la priorità è mettere in sicurezza gli edifici scolastici. Alzare barricate non è la soluzione. Continuiamo a invitare l'associazione al dialogo e siamo pronti a collaborare, insieme agli altri enti, per individuare una sede alternativa che consenta a Teramo Nostra di proseguire la propria attività».

