TROVATO MORTO L’ESCURSIONISTA 25ENNE NON RIENTRATO IERI SERA

Nella notte il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo è stato nuovamente attivato per la ricerca di un escursionista di nazionalità greca, classe 2001, di cui era stato segnalato il mancato rientro.

Secondo le informazioni raccolte, il giovane aveva programmato un'escursione con destinazione l'Eremo di Sant'Angelo, per poi fare rientro a Lama dei Peligni.

Le operazioni di ricerca sono proseguite per tutta la notte con l'impiego delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo e dei Vigili del Fuoco.

Alle prime luci dell'alba una delle squadre ha individuato l'escursionista lungo il sentiero. Purtroppo il giovane era privo di vita a causa dei gravi traumi al capo riportati in seguito a una caduta.

La salma è stata recuperata nella mattinata di oggi mediante l'impiego dell'elisoccorso del 118 decollato da Pescara. Il Tecnico di Elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, operando con il verricello, ha provveduto al recupero della salma, successivamente trasferita, dopo gli accertamenti di rito, all'ospedale di Lanciano.