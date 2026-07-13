ADDIO GIGI, SI È SPENTO A 42 ANNI IL TITOLARE DELLA PIZZERIA “O’ SARRACINO”

La città piange Luigi Borriello, per tutti semplicemente “Gigi”. Aveva 42 anni ed era il conosciutissimo titolare della pizzeria o' Sarracino, locale che negli anni è diventato un punto di riferimento per tanti teramani, grazie alla sua professionalità, alla passione per il lavoro e, soprattutto, alla sua straordinaria umanità. La notizia della sua scomparsa ha lasciato sgomenta l'intera comunità. Gigi era un volto familiare per generazioni di clienti, sempre pronto ad accogliere chiunque con un sorriso, una parola gentile e quella cordialità che lo aveva reso molto più di un semplice ristoratore. Per tanti era un amico, una presenza autentica e sincera nel cuore della città. Negli ultimi tempi aveva affrontato con grande forza e dignità una terribile malattia, combattendo fino all'ultimo con coraggio e determinazione. Una battaglia difficile che aveva affrontato senza mai perdere la speranza, sostenuto dall'affetto della famiglia, degli amici e delle tantissime persone che gli hanno voluto bene. Con Gigi se ne va uno dei volti più conosciuti della ristorazione cittadina, un uomo che ha saputo trasformare il suo lavoro in una vera missione di accoglienza e condivisione. Il ricordo del suo sorriso, della sua forza e della sua gentilezza continuerà a vivere nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.