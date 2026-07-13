IN PENSIONE FURIO CUGNINI, UNA VITA NELLE ISTITUZIONI TERAMANE

Si chiude a fine luglio una lunga carriera nella pubblica amministrazione per Furio Cugnini, storico dirigente che lascerà la Provincia di Teramo per raggiunti limiti di età. Al suo posto entrerà Alessandro Di Giambattista, risultato vincitore della procedura concorsuale indetta dall'ente, che raccoglierà il testimone alla guida della struttura amministrativa. Per Cugnini si conclude un percorso professionale che lo ha visto ricoprire incarichi di primo piano in diversi enti pubblici del territorio. Nel corso della sua carriera ha prestato servizio sia al Comune di Teramo sia alla Provincia, distinguendosi per competenza amministrativa e conoscenza della macchina pubblica. Negli ultimi anni ha diretto l'Area 1 – Servizi Amministrativi Generali della Provincia, seguendo numerosi procedimenti strategici per il funzionamento dell'ente. L'avvicendamento rappresenta uno dei principali cambiamenti nell'assetto dirigenziale di via Milli. Alessandro Di Giambattista assumerà infatti l'incarico dopo aver superato il concorso pubblico, con il compito di garantire continuità amministrativa e affrontare le nuove sfide organizzative della Provincia. L'uscita di scena di Cugnini segna la conclusione di una stagione amministrativa durata decenni, durante i quali il dirigente è stato un punto di riferimento per amministratori e dipendenti, contribuendo all'attività di due delle principali istituzioni del territorio teramano ma il suo impegno non finirà con il pensionamento, siamo certi che Cugnini lo ritroveremo altrove.