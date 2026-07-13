PONTE CICLABILE SUL SALINELLO, RIAPERTURA TRA GIOVEDÌ E VENERDÌ

L'attesa è ormai agli sgoccioli. Il ponte ciclopedonale sul Salinello, che collega Giulianova e Tortoreto, dovrebbe tornare percorribile tra giovedì e venerdì di questa settimana, consentendo così il ripristino del collegamento già nel prossimo fine settimana. A renderlo noto è la Provincia di Teramo, che ha curato l'intervento di riallineamento e ripristino della struttura. I lavori sono ormai in dirittura d'arrivo e, salvo imprevisti nelle ultime fasi dell'iter di competenza dei Comuni di Giulianova e Tortoreto, il ponte sarà nuovamente aperto al transito di pedoni e ciclisti. L'obiettivo è restituire alla piena fruibilità un'infrastruttura particolarmente utilizzata durante la stagione estiva, sia dai residenti sia dai numerosi turisti che ogni giorno si spostano tra le due località costiere a piedi o in bicicletta. L'intervento consentirà di ripristinare un collegamento strategico per la mobilità dolce lungo la costa teramana, eliminando i disagi che hanno accompagnato la chiusura della passerella negli ultimi mesi. Salvo imprevisti dell'ultima ora, la riapertura dovrebbe quindi coincidere con il prossimo weekend, nel pieno della stagione balneare.