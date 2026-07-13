VIDEO / ANCORA FUMO E CATTIVO ODORE DOPO L'INCENDIO ALLA LAZZARONI, LA RABBIA DEI RESIDENTI: «NON POSSIAMO TENERE APERTE LE FINESTRE»

A più di una settimana dal devastante incendio che ha distrutto il magazzino della Lazzaroni a Piane Vomano di Colledara, cresce l'esasperazione dei residenti delle abitazioni vicine allo stabilimento. Se le fiamme sono state domate, il disagio per chi vive nella zona, a loro dire, non è affatto terminato. I cittadini denunciano infatti che dal capannone continua a fuoriuscire, sia di giorno che di notte, un fumo accompagnato da un odore acre e persistente che rende difficile perfino svolgere le normali attività quotidiane. «Siamo costretti a vivere con le finestre chiuse anche con questo caldo – raccontano alcuni residenti –. Appena le apriamo, nelle case entra un odore insopportabile. Di notte la situazione è persino peggiore e diventa impossibile arieggiare gli ambienti». La protesta riguarda soprattutto la qualità della vita. Le famiglie chiedono un intervento risolutivo e un monitoraggio costante della situazione, affinché vengano eliminate le cause delle continue esalazioni provenienti dall'area interessata dal rogo. Il grande incendio, scoppiato nei primi giorni di luglio, ha richiesto un imponente intervento dei vigili del fuoco, impegnati per diversi giorni con mezzi speciali, droni e robot per domare le fiamme e mettere in sicurezza la struttura. Nelle fasi dell'emergenza il Comune aveva emanato specifiche ordinanze di tutela della salute pubblica, mentre i primi rilievi ambientali non avevano evidenziato criticità nella qualità dell'aria. Ora, però, i residenti chiedono che l'attenzione non cali. «Non contestiamo il lavoro svolto durante l'emergenza – spiegano – ma vogliamo poter tornare a vivere normalmente. Chiediamo che vengano individuate le cause di questo fumo continuo e che il problema venga risolto al più presto».

