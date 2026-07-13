SASSI CONTRO UN'AMBULANZA DEL 118: PARABREZZA IN FRANTUMI, FERITO L'AUTISTA

Un gesto di estrema pericolosità ha rischiato di trasformarsi in tragedia questa mattina lungo la Teramo-Mare, dove un'ambulanza del 118 in servizio di emergenza è stata colpita dal lancio di sassi provenienti da un cavalcavia nel territorio comunale di Campli. L'ambulanza del 118 di Sant'Omero stava trasportando un paziente cardiopatico quando, all'altezza del cavalcavia di Villa Camera, due persone con il volto coperto avrebbero lanciato alcune pietre contro i veicoli in transito. Uno dei sassi ha centrato il parabrezza del mezzo di soccorso, mandandolo in frantumi, mentre un altro ha colpito un camion. Nonostante i danni riportati dal mezzo, il trasporto del paziente è stato portato a termine. L'autista dell'ambulanza ha invece dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso per le lesioni riportate a seguito dell'impatto. Sull'accaduto sono in corso le indagini delle forze dell'ordine, impegnate a risalire agli autori del gesto, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, mettendo a rischio non solo il personale sanitario e il paziente trasportato, ma anche gli altri automobilisti in transito lungo la strada.