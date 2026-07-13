VIDEO-FOTO/ TERAMO SI RIPRENDE LA SUA STAZIONE: INAUGURATA LA NUOVA PIAZZA CHE RICUCE LA CITTÀ, LA VECCHIA STAZIONE RIMARRA' CHIUSA ALMENO DUE MESI

Da barriera urbana a nuovo punto d'incontro. La stazione di Teramo cambia volto e diventa uno spazio aperto, moderno e sostenibile. Con il taglio del nastro della nuova piazza si conclude il grande intervento di riqualificazione realizzato da RFI (Gruppo FS Italiane), che restituisce ai cittadini un'area completamente trasformata e pensata per migliorare la qualità della vita. Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte il sindaco Gianguido D'Alberto, l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Umberto D'Annuntiis e i rappresentanti della Direzione Stazioni di RFI: Antonello Martino, responsabile Ingegneria e Investimenti Stazioni, Francesca Cerrone, responsabile Investimenti Stazioni Centro, e Chiara Minoli, responsabile Construction Management Centro-Nord.

L'intervento segna la conclusione del percorso di rigenerazione urbana dell'area ferroviaria. I vecchi binari di attestamento sono stati arretrati di circa 100 metri, liberando uno spazio oggi occupato da una grande piazza, alberature, aiuole e percorsi verdi che rappresentano il 35% dell'intera superficie riqualificata. Un ambiente progettato per essere vissuto ogni giorno, con aree dedicate ai bambini, giochi e installazioni sensoriali pensate per favorire l'inclusione e la socialità. Il progetto dell'arredo urbano è nato anche grazie al contributo degli studenti dell'Istituto Comprensivo D'Alessandro, coinvolti da RFI in un laboratorio creativo che ha permesso di raccogliere idee e suggerimenti poi integrati nella progettazione. La nuova piazza diventa così il simbolo di una città che ricuce le proprie connessioni. Dove un tempo la ferrovia divideva i quartieri, oggi nasce uno spazio che favorisce l'incontro tra le persone e migliora la mobilità urbana, con soluzioni progettate per aumentare la resilienza climatica, ridurre le emissioni di carbonio e valorizzare il verde pubblico. Anche la stazione è stata completamente rinnovata. Sono stati realizzati nuovi marciapiedi ferroviari conformi agli standard europei di accessibilità, nuove pensiline, percorsi tattili per persone ipovedenti, impianti elettrici e sistemi di informazione al pubblico di ultima generazione. Tra il fabbricato viaggiatori e quello accessorio è stato inoltre creato un nuovo accesso coperto che collega direttamente le banchine con via dell'Aeroporto e, attraverso un percorso pedonale protetto, con viale Francesco Crispi, migliorando l'accessibilità e la connessione tra le diverse parti della città. L'intervento è stato preceduto dalla realizzazione delle nuove opere sostitutive dei sottovia di via Gammelli e del cavalcavia di via Interamnia, oltre ai nuovi muri di contenimento della sede ferroviaria. Il progetto ha ottenuto la certificazione Envision Design di livello "Gold", rilasciata da ICMQ, a conferma dell'elevato livello di sostenibilità raggiunto. La riqualificazione della stazione e delle aree esterne rappresenta un investimento complessivo di 26 milioni di euro, finanziato con risorse del PNRR, fondi del Contratto di Programma e un contributo del Comune di Teramo. Un intervento che consegna alla città non solo una stazione più moderna, ma un nuovo spazio pubblico destinato a diventare uno dei principali luoghi di incontro della comunità.