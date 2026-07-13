AGOSTINELLI E QUARESIMALE: "SVISTA CAMPLI": L'ON. D'ALFONSO È STATO EVIDENTEMENTE FUORVIATO DA CATTIVI INFORMATORI LOCALI

Ringraziamo l'On. Luciano D'Alfonso per l'attenzione che ha ritenuto di dedicare a un "piccolo comune, poco più di 6mila anime, arroccato nel teramano" come il nostro.Ci dispiace, tuttavia, constatare che la sua disamina sia stata pesantemente condizionata e fuorviata da informazioni inesatte e da una ricostruzione strumentale dei fatti, fornitegli da consiglieri di minoranza che, dopo aver perso credibilità sul piano politico e amministrativo, cercano oggi di alimentare polemiche coinvolgendo esponenti istituzionali nazionali.

È comprensibile che chi conosce poco il nostro territorio possa essere tratto in errore da chi continua ad alimentare una narrazione distante anni luce dalla realtà. Tuttavia non dovrebbe ignorare che il nostro comune è soggetto alle stesse modalità di monitoraggio previste per tutti i Comuni italiani, ma gli perdoniamo la svista perché non è più amministratore locale da diversi anni.Con riferimento ai progetti finanziati con fondi PNC (Piano nazionale complementare) e quelli relativi ai cosiddetti "bandi digitalizzazione", l'On. D'Alfonso è male informato. Tali interventi non seguono il monitoraggio attraverso la piattaforma ReGiS, bensì una procedura completamente diversa. Si tratta infatti di finanziamenti a importo fisso, la cui gestione e rendicontazione avvengono direttamente sul portale dedicato del Ministero, ossia attraverso la piattaforma PA Digitale. Richiamare tali interventi come esempio di presunte inadempienze su ReGiS significa, semplicemente, confondere procedure differenti.

Per quanto riguarda altre criticità menzionate, in particolare aggiorniamo l’onorevole che i lavori del nuovo asilo nido di Pagannoni (fondi PNRR), iniziati ad ottobre 2025, sono stati realizzati in tempi record (in soli 9 mesi) e sono nella fase conclusiva. Contiamo, infatti, di completare l'opera entro settembre 2026 e procedere alla rendicontazione entro il successivo mese di novembre, nel pieno rispetto del cronoprogramma amministrativo.

Anzi, cogliamo l'occasione per rivolgere un invito all'On. D'Alfonso: sarà per noi un vero piacere accoglierlo alla cerimonia di inaugurazione della struttura, affinché possa verificare personalmente la qualità dell'intervento realizzato e la piena rispondenza dell'opera agli obiettivi finanziati.

Quanto alle ulteriori osservazioni richiamate nel comunicato, esse costituiscono questioni già oggetto di interlocuzione con gli organi competenti, ai quali il Comune ha fornito puntuali chiarimenti e continuerà a fornire ogni utile elemento, come sempre avvenuto nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e collaborazione istituzionale.

Per il futuro ci permettiamo, con rispetto, di rivolgere all'On. D'Alfonso un consiglio: scelga interlocutori più preparati e attendibili. Ne guadagnerebbe il dibattito pubblico e, soprattutto, ne beneficerebbe il confronto istituzionale, soprattutto se, come in questo caso, arriva a coinvolgere un parlamentare della Repubblica Italiana.

L’Assessore con delega al PNRR Il Sindaco di Campli

Pietro Quaresimale Federico Agostinelli