VIDEO / SCINTILLE SULL'ASFALTO TRA D'ANNUNTIIS E D'ANGELO: «NON RINGRAZIA LA REGIONE»... «SEMMAI RINGRAZIO LA MELONI, SONO SOLDI DELLO STATO»



Una storia in tre immagini. La prima: il presidente della Provincia D’Angelo che annuncia cento chilometri di nuovo asfalto. La seconda, l’assessore regionale ai trasporti D’Annuntiis che, pur sottolineando l’importanza dei lavori, critica il mancato riconoscimento alla Regione, che li ha finanziati. La terza: D’Angelo che replica, spiegando che i soldi non sono della Regione, ma dello Stato e che, se proprio deve ringraziare qualcuno, dovrebbe ringraziare la Meloni. Insomma, è un botta e risposta a colpi di sciabolata, ma anche di stoccate, quello tra Provincia e Regione, tutto imperniato sui fondi che saranno utilizzati per il rifacimento degli asfalti. ,

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