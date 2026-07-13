ECCO LA RAGAZZA SCOMPARSA DA GIULIANOVA

È lei la ragazza di 15 anni scomparsa da Giulianova: ricerche in corso, ultimo segnale del cellulare a Civitanova Marche

Sono in corso le ricerche di Diana Maruntelu, nata a Mirano (VE) l'11 ottobre 2010 e residente a Giulianova scomparsa il 4 luglio 2026.

A seguito dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica di Teramo, sono stati diffusi i dettagli utili al ritrovamento della ragazza. Diana è stata vista per l'ultima volta intorno alle ore 12:00 presso il Parco Franchi di Giulianova. Al momento della scomparsa era da sola.

Indossava una maglietta blu con la scritta bianca "Adidas", pantaloncini corti rosa, scarpe bianche Nike e aveva con sé una borsetta rosa.

Descrizione fisica:

Altezza: 164 cm;

Corporatura media (circa 60 kg);

Capelli lunghi, lisci e neri;

Occhi castani.

Tra gli elementi di interesse per le indagini, nel pomeriggio del 4 luglio 2026 il telefono cellulare della ragazza ha agganciato una cella telefonica nel territorio del Comune di Civitanova Marche (MC).

Le autorità invitano chiunque abbia visto la ragazza o sia in possesso di informazioni utili a contattare tempestivamente il Numero Unico di Emergenza 112 o le Forze dell'Ordine competenti.