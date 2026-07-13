VIDEO-FOTO/ UN BORGO DI BIRRA, A CIVITELLA DEL TRONTO TORNA L'EVENTO CHE RICHIAMA 50MILA VISITATORI: NOVITÀ GLI STAND ALLA FORTEZZA

Civitella del Tronto si prepara a vivere una delle settimane più attese dell'estate con il ritorno di "Un Borgo di Birra", la manifestazione che dal 13 al 19 luglio trasformerà il centro storico in un grande percorso dedicato ai sapori, alla musica e all'intrattenimento. L'evento, ormai diventato un appuntamento fisso del calendario estivo abruzzese, richiama ogni anno circa 50mila visitatori, confermandosi tra le manifestazioni più partecipate del territorio. Per l'edizione 2026 la principale novità sarà l'allestimento di alcuni stand anche all'interno della suggestiva Fortezza di Civitella, ampliando così gli spazi della manifestazione e offrendo ai visitatori un'esperienza ancora più coinvolgente. Per sette serate, dalle 19 all'una di notte, il borgo sarà animato da birrifici artigianali, street food selezionato, concerti, dj set, spettacoli e iniziative diffuse tra vicoli, piazze e scorci panoramici. Un mix di gusto e divertimento che ogni anno richiama appassionati di birra, turisti e famiglie da tutto il Centro Italia. L'atmosfera unica del centro storico, uno dei borghi più belli d'Italia, farà ancora una volta da cornice a una manifestazione capace di valorizzare il territorio e di rappresentare un importante richiamo turistico per l'intera Val Vibrata e la provincia di Teramo. L'appuntamento è quindi dal 13 al 19 luglio a Civitella del Tronto, per una settimana all'insegna del buon cibo, della birra artigianale, della musica e della voglia di stare insieme in uno dei luoghi più affascinanti d'Abruzzo.