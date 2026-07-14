VIDEO / BIODIGESTORE, GATTI: «LA GARA SOSPESA È L'ENNESIMO SEGNALE DEL FALLIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE D’ALBERTO»

Torna al centro del dibattito politico il progetto del biodigestore di Teramo. A rilanciare le critiche è il consigliere regionale Paolo Gatti, che, a margine dell'inaugurazione della manifestazione "Un Borgo di Birra" a Civitella del Tronto, ha commentato la sospensione della gara d'appalto, figlia dei ritardi accumulati dall'amministrazione comunale. Il consigliere regionale ricorda che la gara è stata pubblicata solo poche settimane fa e che ora si è incagliata perché… «Le imprese interessate hanno chiesto chiarimenti su cosa accadrebbe qualora i finanziamenti del PNRR non fossero più disponibili, visto il superamento dei termini previsti. Il Comune, per tutta risposta, ha ritenuto di sospendere la procedura». Nonostante la diversità di posizione politica, Gatti precisa di non accogliere con favore la situazione: «Non c'è alcuna soddisfazione nelle mie parole. Il biodigestore poteva rappresentare un'opportunità, anche se molto onerosa per i cittadini, considerato il ricorso a un mutuo importante. ma continuiamo a prendere atto che emergono le conseguenze di una gestione amministrativa che si sta rivelando fallimentare». Per l'esponente di opposizione, se l'iter fosse partito nel 2023 o almeno nel 2024, «i costi non sarebbero aumentati, non ci sarebbe stato bisogno del mutuo e non ci troveremmo oggi a fare i conti con il rischio di perdere le risorse del PNRR». Il passo dal biodigestore sospeso al il giudizio all'operato complessivo della giunta comunale, è breve: per Gatti Teramo ha mancato un appuntamento irripetibile. «Tra i fondi del PNRR e quelli della ricostruzione post-sisma c'era la possibilità di ripensare completamente la città, con investimenti per centinaia di milioni di euro. Invece si è proceduto con estrema lentezza e oggi vediamo soprattutto interventi di riqualificazione dell'esistente, mentre è stata persa un'opportunità storica per trasformare davvero Teramo».

