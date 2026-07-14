PICCHIATO DAVANTI AL SUPERMERCATO: LITE PER L'ELEMOSINA, TRE DENUNCIATI

Una violenta aggressione in pieno giorno ha scosso Silvi, dove un cittadino nigeriano di 33 anni è stato preso a pugni e colpito alla testa all'esterno di un supermercato. Secondo la ricostruzione degli investigatori, all'origine dell'episodio ci sarebbe una disputa per il controllo della zona in cui chiedere l'elemosina. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale, dove gli sono state riscontrate ferite lacero-contuse alla testa, con una prognosi di 15 giorni. Le sue condizioni non sono gravi. Le indagini dei carabinieri, supportate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno consentito di identificare tre presunti aggressori, due cittadini egiziani e un tunisino, denunciati per lesioni personali. Gli accertamenti proseguono anche per verificare il presunto utilizzo di una pistola, che secondo il racconto della vittima sarebbe stata usata per colpirlo, ma che non è stata ritrovata.