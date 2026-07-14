VIDEO/ MELOZZI ANIMA LA NUOVA PIAZZA DELLA STAZIONE: C'È ANCHE LA PROVINCIA NELLA NOTTE DEI SERPENTI

La nuova piazza della stazione di Teramo ha iniziato a vivere fin dalla serata inaugurale di ieri. Dopo il taglio del nastro, lo spazio è stato aperto ai cittadini con un momento di condivisione che ha unito musica, spettacolo e sport. Ad animare la piazza sono state le prove della Notte dei Serpenti, accompagnate da alcune brevi esibizioni sportive ospitate in diversi punti dell'area. Protagonista della serata è stato Enrico Melozzi, che ha suonato e cantato insieme ai musicisti, portando nel nuovo spazio cittadino parte dell'atmosfera del grande evento. Ad accompagnare le prove anche l'imponente dotazione tecnologica e scenica che in questi giorni segue la produzione della manifestazione a Teramo. La giornata dedicata alla Notte dei Serpenti proseguirà questa mattina con la visita di Melozzi in Provincia (ore 10,30), dove incontrerà il presidente Camillo D'Angelo. Un appuntamento che vuole sottolineare come, accanto al palcoscenico allestito nel capoluogo, ci sia anche un significativo contributo della Provincia di Teramo alla realizzazione musicale e organizzativa dell'evento.