LA STORIA / PADRE TERAMANO TRASFORMA IL DOLORE IN LUCE, SCRIVENDO OGNI GIORNO UN MESSAGGIO AL FIGLIO MORTO A 20 ANNI



Questa storia non appartiene alla cronaca. Non cerca il clamore, non insegue il rumore di un titolo. È una storia che bussa piano al cuore e chiede soltanto di essere ascoltata. È la storia di Marco Merlini. È la storia di un padre che ha conosciuto il dolore più grande che un essere umano possa affrontare e che, invece di lasciarsi divorare dal silenzio, ha deciso di continuare a parlare con suo figlio. Ogni giorno. Una pagina alla volta. Un pensiero alla volta. Un respiro alla volta. Il 3 settembre 2024 la sua vita si è fermata. In un incidente stradale, a Zampitto di Basciani, nello scontro tra un auto e un pullman, ha perso Gianluca, vent'anni appena, il ragazzo che aveva riempito di significato ogni battaglia affrontata dalla famiglia. Ma quella tragedia aveva un'eco ancora più crudele: vent'anni prima, sempre in un incidente stradale, Marco aveva già perso un fratello. Anche lui si chiamava Gianluca. Una ferita che il destino ha riaperto con una violenza difficile perfino da immaginare. Anche perché la vita di Marco era stata, fin dall'inizio, una lunga lotta contro ciò che sembrava impossibile.

Sua moglie Danila non sarebbe dovuta diventare madre. Una grave malattia renale, anni di dialisi e il parere unanime dei medici sembravano aver spento ogni speranza. Ma l'amore, a volte, sceglie strade che la medicina non riesce a spiegare. Contro ogni previsione arrivò Gianluca. Nacque prematuro, all'ottavo mese, seguito da specialisti che accompagnarono una gravidanza vissuta sul filo del rasoio. Subito dopo il parto Danila tornò in dialisi. Per un periodo la sua vita rimase appesa a un filo. Poi arrivò il trapianto che le restituì il futuro. Anni dopo un tumore al seno impose una nuova battaglia, affrontata con la stessa forza, la stessa dignità e lo stesso amore. In quella famiglia sembrava che ogni conquista fosse stata pagata con una fatica immensa. Ma ogni volta ci si rialzava. Sempre. C'era anche Jessica, la sorella di Marco, nata con la sindrome di Down, altro tassello di una vita che aveva insegnato a quella famiglia il valore autentico della cura, della dedizione e dell’affetto.

Quando finalmente sembrava arrivato il tempo della serenità, il destino colpì ancora. Da quel giorno di settembre, Marco ha fatto una scelta che nessuno gli aveva chiesto, ma che migliaia di persone hanno imparato a convivere. Ha iniziato a scrivere. Ogni giorno. Un post su Facebook. Una lettera al figlio. Un dialogo che non si è mai interrotto. Parole nate nel pieno del dolore, senza filtri, senza artifici, capaci di raggiungere ogni giorno migliaia di persone.

Tra le ottomila e le novemila visualizzazioni per ogni pubblicazione. Non per curiosità, ma perché in quelle righe tanti hanno trovato il coraggio di riconoscere il proprio dolore, le proprie paure, la propria speranza. Quelle parole rischiavano però di scorrere via, inghiottite dalla velocità dei social. A comprenderne il valore è stato Daniele, che per mesi aveva letto in silenzio quei pensieri. Finché un giorno ha scritto a Marco una frase semplice: «Le tue parole non possono restare disperse su un feed. Devono diventare un libro». Da quell'incontro è nato "Il coraggio di portare la tua luce – Diario di un padre per Gianluca”. Non una raccolta di post, ma un percorso dentro il lutto.

Ogni pagina affianca il testo originale, scritto nei giorni più difficili, alla riflessione maturata mesi dopo. È il dialogo tra la ferita aperta e la cicatrice che lentamente prende forma. È il racconto di come il dolore non scompaia, ma impari lentamente a cambiare voce. Il libro racconta soltanto il primo anno senza Gianluca. Trecentosessantacinque giorni fatti di ricorrenze impossibili da affrontare: il primo compleanno, il primo Natale, la prima Festa del papà. Il tempo in cui non si vive davvero, ma si impara, faticosamente, a sopravvivere. A chiudere il volume c'è una lettera immaginaria del figlio al padre. Non un messaggio dall'aldilà, ma un gesto d'amore, un esercizio di memoria che racchiude forse il senso più profondo dell'intero progetto: «Papà, non devi andare avanti senza di me. Devi andare avanti con me». Una frase che trasforma il ricordo in presenza. Marco e Daniele hanno scelto che questo libro non avesse un prezzo. Sarà distribuito gratuitamente. Perché il dolore non può diventare merce. Perché ci sono madri e padri che, proprio in questo momento, stanno attraversando la stessa notte e hanno bisogno di trovare una mano tesa. Hanno bisogno di sapere che qualcuno è sopravvissuto a quell'abisso e continua a camminare. Intorno al 5 settembre, nel secondo anniversario della morte di Gianluca, si terrà un memorial dedicato al ragazzo. Sarà certamente un momento di ricordo. Ma sarà anche la dimostrazione che esiste una forma d'amore capace di resistere perfino all’assenza. Perché ci sono vite che finiscono troppo presto. E ce ne sono altre che, continuando ad amarle, riescono a tenerle accese per sempre.