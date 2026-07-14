MUSICA TROPPO ALTA, IL SINDACO "SPEGNE" UN LOCALE IN PIENO CENTRO





Stop alla musica per un locale in pieno Centro Storico. Il sindaco ha firmato un'ordinanza con effetto immediato dopo che i controlli fonometrici notturni, eseguiti a fine giugno all'interno di un'abitazione, con le finestre aperte, hanno accertato il superamento dei limiti di legge per l'inquinamento acustico nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6. Il provvedimento impone alla società che gestisce l'attività in via Veneto la sospensione di ogni fonte sonora fino alla presentazione di una perizia tecnica che dimostri l'adozione di interventi idonei alla mitigazione dell'impatto acustico. Solo dopo la verifica delle misure adottate sarà possibile riprendere la diffusione della musica. L'ordinanza è stata notificata anche a Questura e Carabinieri e prevede conseguenze anche sul piano penale in caso di mancato rispetto delle prescrizioni. La decisione è stata accolta con favore da numerosi residenti della zona, che da tempo lamentano rumori eccessivi nelle ore notturne. Nel quartiere è inoltre in fase di costituzione un comitato di residenti con l'obiettivo di rappresentare in maniera più incisiva le esigenze del territorio e tutelare la quiete pubblica.





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