STRADE DI PRATI DI TIVO, NUOVA DENUNCIA AL MINISTERO: «UN ANNO DOPO È TUTTO COME PRIMA, ANZI PEGGIO»

A distanza di un anno dalle prime segnalazioni, torna a denunciare il mancato intervento sulle strade di Prati di Tivo. Pasquale Iannetti, guida alpina e maestro di alpinismo, ha inviato una nuova serie di esposti al Ministero delle Infrastrutture e al Provveditorato alle Opere Pubbliche per l'Abruzzo sostenendo che né il Comune di Pietracamela né la Provincia di Teramo abbiano dato seguito alle prescrizioni formulate dopo il sopralluogo ministeriale dello scorso anno.

Secondo Iannetti, i funzionari del Ministero si erano recati sul posto il 18 luglio 2025 per verificare le criticità, ascoltando anche i tecnici del Comune e della Provincia e indicando una serie di interventi ritenuti necessari. A suo dire, però, la situazione sarebbe rimasta immutata, se non addirittura peggiorata.





«Queste sono le mie denunce presentate lo scorso anno e ripetute anche quest'anno. I funzionari del Ministero sono venuti lo scorso anno il 18 luglio, hanno verificato, ascoltato i tecnici del Comune e della Provincia ed hanno fatto delle prescrizioni per entrambi. Le cose sono rimaste come lo scorso anno se non peggiorate. Sono tutti sordi e muti», afferma Iannetti.

Le nuove note trasmesse al Ministero riguardano sia la strada comunale che collega il piazzale Carlo Amorocchi alla località Cima Alta, sia la Strada Provinciale 43 da Ponte Rio Arno a Prati di Tivo. Nei documenti Iannetti ribadisce le criticità già evidenziate un anno fa: fondo stradale dissestato, assenza o insufficienza di manutenzione, segnaletica carente, barriere di protezione mancanti o non adeguate e condizioni che, a suo giudizio, metterebbero a rischio la sicurezza degli automobilisti e dei numerosi turisti che frequentano la montagna teramana.





Con i nuovi esposti, il maestro di alpinismo chiede nuovamente l'intervento degli organi competenti affinché vengano imposti agli enti proprietari delle due arterie gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza previsti dal Codice della strada.