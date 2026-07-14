LETTERA DI "UNA FIGLIA" AFFISSA SULLE PORTE DELL'OSPEDALE: «MIO PADRE È MORTO, MA NESSUNO SIA PIÙ CONSIDERATO SOLO COME UN LETTO OCCUPATO»

Una lunga lettera affissa sulle porte d'ingresso dell'ospedale di Avezzano ha attirato l'attenzione di pazienti, familiari e operatori sanitari. A firmarla è una donna che si presenta semplicemente come "una figlia" e che, dopo la morte del padre, ha deciso di affidare a un messaggio pubblico il proprio dolore e un appello rivolto a medici, infermieri e a tutto il personale dell'ospedale. Il testo, intitolato "Lettera aperta ai Medici e agli Infermieri dell'Ospedale di Avezzano", è comparso all'ingresso del presidio sanitario e invita il personale a non perdere mai il senso più profondo della professione, ricordando che accanto alle cure servono rispetto, ascolto e umanità. La donna precisa fin dall'inizio che il suo non vuole essere un atto d'accusa e riconosce le difficoltà con cui il personale sanitario è costretto a lavorare ogni giorno, tra carenza di organico, turni pesanti e stress. Allo stesso tempo, però, racconta di aver assistito alla sofferenza del padre anziano durante il ricovero e denuncia come troppo spesso gli anziani rischino di diventare "invisibili", trattati come un numero di letto o una cartella clinica anziché come persone. Nel messaggio sottolinea che curare non significa soltanto prescrivere una terapia o eseguire una procedura, ma anche fermarsi a sistemare un cuscino, offrire una poltrona a un familiare, stringere una mano o rivolgere una parola di conforto. Gesti che, scrive, non cambiano il decorso della malattia ma possono rendere meno doloroso il percorso di chi soffre e di chi gli resta accanto. La lettera contiene anche un passaggio particolarmente duro. La donna racconta infatti che, durante il ricovero del padre, a fronte di alcune rimostranze, si sarebbe sentita rispondere: «Se avete delle rimostranze, fatele al Tribunale per i diritti del malato». Una frase che definisce dolorosa perché, a suo avviso, finisce per ferire la fiducia che le famiglie ripongono negli operatori sanitari. Non mancano, però, parole di ringraziamento nei confronti di quei medici e infermieri che continuano a distinguersi per disponibilità e sensibilità. «Grazie a chi, nonostante tutto, trova ancora il tempo di sorridere, di sistemare un cuscino, di offrire una presenza», scrive. Il messaggio si chiude con il ricordo del padre scomparso e con un ultimo appello: «Mio padre non tornerà. Ma mi auguro che queste parole possano servire a qualcosa». L'obiettivo, spiega, è ricordare che quando la medicina non può più cambiare il destino di una persona, l'umanità può ancora fare la differenza nel modo in cui quel percorso viene vissuto.