DICIOTTO NUOVI AGENTI IN PROVINCIA

La Segreteria Provinciale del SAP (Sindacato Autonomo di Polizia) di Teramo esprime soddisfazione per l'annunciata assegnazione di 18 nuovi operatori della Polizia di Stato alla provincia. Nel dettaglio, 12 agenti saranno destinati alla Questura di Teramo e sei al Commissariato di Atri.

Per il sindacato si tratta di un primo, importante intervento volto a rafforzare la presenza della Polizia sul territorio e a migliorare le condizioni di lavoro del personale già in servizio, da tempo impegnato a fronteggiare una significativa carenza di organico.

Il SAP ricorda di aver portato avanti negli ultimi due anni un'intensa attività di sensibilizzazione, sia sul piano istituzionale sia su quello mediatico, per evidenziare le criticità legate alla riduzione degli organici nella provincia teramana. L'assegnazione dei nuovi operatori viene quindi considerata una risposta concreta alle richieste avanzate dal sindacato per garantire maggiore efficienza operativa e migliori condizioni lavorative ai poliziotti impegnati quotidianamente sul territorio.

Secondo la Segreteria Provinciale, il potenziamento degli organici consentirà di incrementare il controllo del territorio, sostenere il lavoro delle donne e degli uomini della Polizia di Stato e offrire ai cittadini un servizio più efficace e capillare.

Il SAP sottolinea, tuttavia, che resta ancora aperta la questione delle assegnazioni destinate alle Specialità della Polizia di Stato, considerate un elemento essenziale del sistema di sicurezza provinciale. Per questo motivo il sindacato annuncia che continuerà a sollecitare l'Amministrazione affinché vengano garantiti uomini, mezzi e risorse adeguati alle reali esigenze operative.

La Segreteria Provinciale del SAP ribadisce infine il proprio impegno a favore del potenziamento delle risorse umane e professionali della Polizia di Stato, nella convinzione che investire sul personale significhi rafforzare la sicurezza, la legalità e la presenza dello Stato al servizio della collettività.