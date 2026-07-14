CHIUSE DAI CARABINIERI TRE STRUTTURE TURISTICHE NEL TERAMANO: SEI LAVORATORI IN NERO E GRAVI CARENZE

Tre strutture turistico-ricettive della provincia di Teramo sono state sospese dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro al termine di una serie di controlli effettuati tra la costa e le località montane per verificare il rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza.

I provvedimenti hanno riguardato due attività di Alba Adriatica e Roseto degli Abruzzi, dove sono stati scoperti complessivamente sei lavoratori impiegati in nero, e una struttura di Crognaleto, chiusa invece per gravi violazioni della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ad Alba Adriatica gli ispettori hanno individuato due lavoratori in nero, facendo scattare l'immediata sospensione dell'attività imprenditoriale. Il datore di lavoro è stato denunciato all'autorità giudiziaria anche per violazioni in materia di sicurezza. Nel corso dell'ispezione sono state contestate cinque prescrizioni penali riguardanti la mancata effettuazione delle visite mediche, l'omessa nomina del preposto, la mancata formazione dei lavoratori, l'assenza della cassetta di primo soccorso e irregolarità nell'impianto di videosorveglianza.

A Roseto degli Abruzzi sono stati invece scoperti quattro lavoratori completamente in nero. Anche in questo caso è stata disposta la sospensione dell'attività e il titolare è stato denunciato per violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Le prescrizioni hanno riguardato la mancata effettuazione delle visite mediche preventive, l'omesso aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la mancata formazione dei dipendenti, l'inefficienza della cassetta di primo soccorso, la carente manutenzione dell'impianto elettrico e l'insufficiente cartellonistica di sicurezza.

A Crognaleto, infine, la sospensione è stata disposta non per lavoro irregolare ma per gravi carenze in materia di sicurezza, in particolare per la mancata predisposizione del piano di emergenza ed evacuazione. Il datore di lavoro è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Gli ispettori hanno inoltre riscontrato estintori non revisionati, carenze nella segnaletica di sicurezza e la mancata elaborazione del piano di emergenza.

Nel complesso, l'operazione dei Carabinieri del NIL ha portato alla denuncia di cinque datori di lavoro, all'emissione di 18 prescrizioni, a tre provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, due diffide amministrative e sanzioni superiori ai 60 mila euro.