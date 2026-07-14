VIDEO / UN "CONCERTO" DI COLLABORAZIONI DIETRO LE PROVE DI MELOZZI, DAL DELFICO ALLA BALTOUR: UNA RETE CHE PUÒ DIVENTARE MODELLO





C'è un altro spettacolo che si sta svolgendo in questi giorni a Teramo, lontano dai riflettori del palco e dalle note della Notte dei Serpenti. È quello della collaborazione tra istituzioni, imprese e realtà del territorio, una macchina organizzativa che ha permesso di accogliere al meglio artisti, tecnici e coristi impegnati nelle prove del grande evento ideato da Enrico Melozzi, tornato nella sua città dopo le esperienze degli ultimi anni fuori dal capoluogo.

Determinante è stato il contributo del Convitto Delfico, che ha messo a disposizione le proprie strutture per ospitare ben 38 coriste, offrendo una soluzione logistica fondamentale per l'organizzazione delle prove. Un gesto concreto che testimonia la disponibilità del mondo della scuola a diventare parte attiva di un progetto culturale di rilevanza regionale.

Altrettanto prezioso il sostegno della Baltour, che ha garantito il trasporto degli artisti, facilitando gli spostamenti dell'intera produzione durante le giornate di lavoro. A fare da collante tra le diverse realtà coinvolte è stata l'Amministrazione Provinciale di Teramo, che ha favorito i contatti e coordinato le interlocuzioni necessarie per costruire questa rete di collaborazione.

È proprio questa sinergia a rappresentare uno degli aspetti più significativi dell'esperienza teramana. Le prove della Notte dei Serpenti non hanno coinvolto soltanto musicisti e coristi, ma hanno saputo mettere insieme enti pubblici, aziende e istituzioni in un unico progetto, dimostrando che il territorio è in grado di fare squadra quando si tratta di valorizzare un evento capace di portare visibilità all'intera provincia.

La speranza, condivisa da molti dei protagonisti di questa esperienza, è che non si tratti di un episodio isolato. La collaborazione nata in queste settimane potrebbe infatti rappresentare il punto di partenza per consolidare il rapporto tra Teramo e la produzione della Notte dei Serpenti, candidando la città a diventare la sede stabile delle prove della manifestazione.

Un obiettivo che avrebbe ricadute importanti non solo sul piano culturale, ma anche su quello turistico ed economico. Ospitare ogni anno decine di artisti, musicisti, tecnici e coristi significa generare movimento per le strutture ricettive, le attività commerciali e i servizi cittadini, trasformando le settimane delle prove in un vero e proprio evento nell'evento.

La musica, insomma, ha già iniziato a suonare. E il suo spartito più bello, almeno per Teramo, sembra essere quello della collaborazione.

