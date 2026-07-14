VIDEO / "BASTA CONFONDERE LA CULTURA CON GLI EVENTI, TERAMO RINASCE SOLO SE RITROVA GLI SPAZI DELLA CULTURA": L'APPELLO DI MELOZZI E D'ANGELO, IL MAESTRO: «PRONTO AD OCCUPARE LA SALA POLIFUNZIONALE CON UN CONCERTO ABUSIVO»

Teramo può ripartire soltanto se tornerà a vivere i suoi luoghi della cultura. È questo il messaggio lanciato da Enrico Melozzi durante l'incontro nella sede della Provincia, dove il maestro, interrompendo per qualche ora le prove della Notte dei Serpenti, ha voluto richiamare l'attenzione sul futuro culturale della città. Il confronto si è trasformato in un vero e proprio appello per restituire ai teramani gli spazi che negli anni sono stati chiusi o sottratti alla loro funzione originaria. Melozzi ha ricordato l'ex Standa, oggi tornata a essere teatro, ma anche il lungo elenco di strutture che attendono una nuova vita: dal Convitto al Conservatorio Braga in piazza Verdi, dalla Sala San Carlo alla sala polifunzionale. Per il direttore d'orchestra il declino culturale di Teramo coincide con la perdita dei suoi luoghi simbolo. «Teramo riparte solo se ritrova i suoi spazi culturali», ha ribadito, definendo la chiusura del Convitto «una sciagura» e lanciando la proposta di un "patto di sangue" tra istituzioni e cittadini per riaprire quella struttura e restituirla alla città. L'obiettivo, ha spiegato, è fare di Teramo una vera città del teatro, capace di coltivare talenti e non soltanto di ospitare eventi. Sulla stessa linea il presidente della Provincia, Camillo D'Angelo, che ha ringraziato Melozzi per l'impegno dimostrato nei confronti del territorio. «Enrico interrompe le prove per dedicare tempo alla nostra città e ricordarci la differenza tra cultura ed eventi. Gli eventi finiscono, la cultura cresce nelle strutture che formano i giovani e alimentano il talento». D'Angelo ha quindi denunciato le difficoltà incontrate dalla Provincia nel recupero degli spazi culturali, ricordando la battaglia per riottenere la gestione diretta di alcuni interventi finanziati, poi lasciati invece in capo a Invitalia, con conseguenti ritardi. «Abbiamo protestato più volte e ci è stato persino fatto capire che rischiavamo di perdere i finanziamenti», ha raccontato, citando anche la vicenda della sala polifunzionale, rimasta chiusa per un problema burocratico. Il presidente ha poi richiamato un'altra vicenda irrisolta, quella della palestra della scuola Mazzini. La Provincia dispone delle risorse necessarie per riqualificarla e trasformarla in uno spazio utile alla città, ma la struttura resta inutilizzabile perché la Regione non ne ha ancora trasferito la disponibilità all'ente provinciale. Nel corso dell'incontro Melozzi ha persino rilanciato, con una provocazione, l'idea di organizzare un "concerto abusivo" per riportare l'attenzione sul tema degli spazi negati alla cultura. Una proposta simbolica che fotografa la frustrazione di chi vede immobili pubblici inutilizzati mentre artisti, studenti e associazioni sono costretti a cercare sedi alternative.Per entrambi il rischio è quello di creare un vuoto generazionale: senza teatri, sale prove e luoghi di aggregazione culturale, i giovani si allontanano dalla vita della città e Teramo perde progressivamente la propria identità. Da qui l'appello a fare fronte comune affinché il recupero degli spazi culturali diventi una priorità condivisa, nella convinzione che solo investendo nei luoghi della cultura sia possibile costruire il futuro del territorio.