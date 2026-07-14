SONO DARJA E LUKASZ I PIÙ BELLI DELLA COPPA INTERAMNIA 2026





Sono Darja Rovnina dell'Estonia e Lukasz Roesler della Polonia, Miss e Mister Interamnia World Cup 2026 proclamati da un pubblico festante di compagni di squadri assiepati sugli spalti di Piazza Martiri. Scelti tra oltre 70 partecipanti dalla giuria composta da allenatori e arbitri, i due giovani atleti l'hanno spuntata nel corso di una manifestazione che, come sempre, ha fatto registrare un grande divertimento tra acrobazie, travestimenti, flessioni e coreografie nel corso della sfilata. Massiccia partecipazione dei ragazzi della Francia, la delegazione più numerosa in questa 53^ edizione con circa 200 persone, che prima della proclamazione hanno intonato la Marsigliese. Grande sportività tra il pubblico e i concorrenti che hanno applaudito e fatto il tifo anche per gli avversari, in un unico grande spirito sportivo, prima di fare “irruzione di campo” e lanciarsi in un ballo in piazza, sulle musiche proposte da Simone Di Sciorno Dj Shox, salutati dai presentatori Manuela Cermignani e Stefano Camerota.