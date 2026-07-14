FOTO/ INCENDIO A VILLA RIPA, FIAMME SU UN FRONTE DI UN CHILOMETRO: IN AZIONE ELICOTTERO E CANADAIR

Un vasto incendio sta interessando la vegetazione a Villa Ripa, nel territorio di Teramo, in contrada Caselle, dove le fiamme stanno avanzando su un fronte di circa un chilometro. Sul posto sono impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco, che stanno operando per contenere il rogo e impedire che il fuoco si propaghi ulteriormente. A supporto delle operazioni è intervenuto anche il vigile ecologico Vincenzo Calvarese. L'emergenza ha richiesto l'impiego dei mezzi aerei: sono già iniziati i primi lanci dell'elicottero antincendio, mentre è in arrivo anche un Canadair per rafforzare le operazioni di spegnimento dall'alto. Al momento l'incendio non è ancora sotto controllo e le operazioni proseguono senza sosta per circoscrivere le fiamme. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Seguiranno aggiornamenti sull'evoluzione dell'incendio.