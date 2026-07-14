×

Avviso

Non ci sono cétégorie

ARROWSTICINO RADDOPPIA A TRASTEVERE: NASCE AWO COCKTAIL & BISTROT, TRA I SOCI ANCHE ENRICO MELOZZI

ArroWsticino festeggia il secondo anno di attività a Trastevere e rilancia con una nuova apertura. Accanto allo street food di Vicolo del Cinque nasce AWO Cocktail & Bistrot, un locale che unisce ristorazione, enoteca e cocktail bar con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze enogastronomiche dell'Abruzzo e del Centro Italia.vIl nuovo bistrot, inaugurato al civico 30/A, affianca lo storico punto vendita ArroWsticino, al numero 30/B, ampliando l'offerta gastronomica. Oltre agli arrosticini e ai prodotti tipici già proposti dal marchio, il menu comprende primi della tradizione teramana, come la chitarrina con le pallotte e il timballo teramano, insieme ad altri piatti della cucina italiana, tra cui l'amatriciana. Il tutto accompagnato da una selezione di vini provenienti da piccoli produttori di Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio._MG_0625.jpg468601100_10161532453762012_852115781631038481_n.jpg

Alla guida del progetto resta l'imprenditore Ernesto Di Giovanni, affiancato da cinque nuovi soci provenienti da esperienze professionali diverse. Tra questi figura anche il maestro d'orchestra Enrico Melozzi, compositore teramano e vincitore del Festival di Sanremo, insieme al direttore generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Francesco Tufarelli, ai manager Luca Rinaldi e Fabio Maccione e all'esperto di comunicazione digitale Gianluca Daluiso.

L'obiettivo del gruppo è ora quello di consolidare il marchio e avviare un piano di espansione. Per il 2027 sono già previste tre nuove aperture del format ArroWsticino: una in Italia e due all'estero, con l'intenzione di portare sempre più lontano la tradizione gastronomica abruzzese.

Con il nuovo AWO Cocktail & Bistrot, Trastevere si arricchisce così di uno spazio dedicato ai sapori dell'Appennino centrale, dove cucina, vino e mixology si incontrano in un'unica proposta pensata sia per i romani che per i numerosi turisti che ogni giorno animano il cuore del rione romano.

 