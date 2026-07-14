ARROWSTICINO RADDOPPIA A TRASTEVERE: NASCE AWO COCKTAIL & BISTROT, TRA I SOCI ANCHE ENRICO MELOZZI

ArroWsticino festeggia il secondo anno di attività a Trastevere e rilancia con una nuova apertura. Accanto allo street food di Vicolo del Cinque nasce AWO Cocktail & Bistrot, un locale che unisce ristorazione, enoteca e cocktail bar con l'obiettivo di valorizzare le eccellenze enogastronomiche dell'Abruzzo e del Centro Italia.vIl nuovo bistrot, inaugurato al civico 30/A, affianca lo storico punto vendita ArroWsticino, al numero 30/B, ampliando l'offerta gastronomica. Oltre agli arrosticini e ai prodotti tipici già proposti dal marchio, il menu comprende primi della tradizione teramana, come la chitarrina con le pallotte e il timballo teramano, insieme ad altri piatti della cucina italiana, tra cui l'amatriciana. Il tutto accompagnato da una selezione di vini provenienti da piccoli produttori di Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio.

Alla guida del progetto resta l'imprenditore Ernesto Di Giovanni, affiancato da cinque nuovi soci provenienti da esperienze professionali diverse. Tra questi figura anche il maestro d'orchestra Enrico Melozzi, compositore teramano e vincitore del Festival di Sanremo, insieme al direttore generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri Francesco Tufarelli, ai manager Luca Rinaldi e Fabio Maccione e all'esperto di comunicazione digitale Gianluca Daluiso.

L'obiettivo del gruppo è ora quello di consolidare il marchio e avviare un piano di espansione. Per il 2027 sono già previste tre nuove aperture del format ArroWsticino: una in Italia e due all'estero, con l'intenzione di portare sempre più lontano la tradizione gastronomica abruzzese.

Con il nuovo AWO Cocktail & Bistrot, Trastevere si arricchisce così di uno spazio dedicato ai sapori dell'Appennino centrale, dove cucina, vino e mixology si incontrano in un'unica proposta pensata sia per i romani che per i numerosi turisti che ogni giorno animano il cuore del rione romano.