ALPINISTA FERITA DOPO LA CADUTA DEL COMPAGNO SUL PIZZO INTERMESOLI: SALVATI DAL SOCCORSO ALPINO

Intervento in parete questa mattina sul Pizzo Intermesoli, nel massiccio del Gran Sasso, dove una cordata di alpinisti è rimasta bloccata lungo la via di arrampicata Eterni Secondi. Una donna di 29 anni è rimasta ferita dopo essere stata violentemente scaraventata contro la roccia dalla caduta del compagno di cordata. L'incidente è avvenuto a circa 2.000 metri di quota, su una parete completamente verticale, quando i due alpinisti, entrambi della provincia di Teramo, si trovavano a circa 180 metri dal suolo. Il primo di cordata, un uomo di 31 anni, è precipitato mentre affrontava la terza lunghezza della via. La caduta è stata arrestata dal sistema di protezioni e dalla compagna che lo stava assicurando, ma il contraccolpo ha provocato il violento impatto della donna contro la parete. La 29enne ha riportato diversi traumi al volto che le hanno impedito sia di proseguire l'ascensione sia di scendere autonomamente. Immediata la richiesta di soccorso. Il Tecnico della Centrale Operativa del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo ha attivato l'elisoccorso del 118 decollato dall'Aquila e una squadra di tecnici via terra. Il Tecnico di Elisoccorso del CNSAS, insieme all'équipe sanitaria, ha raggiunto la cordata con una lunga calata al verricello, mettendo in sicurezza entrambi gli alpinisti. La donna è stata stabilizzata direttamente in parete, recuperata con il verricello e trasportata all'ospedale dell'Aquila per gli accertamenti e le cure necessarie. Successivamente l'elicottero ha effettuato una seconda rotazione per recuperare anche il compagno di cordata, rimasto illeso ma impossibilitato a completare l'itinerario o a rientrare in sicurezza autonomamente. L'intervento si è concluso con il recupero in sicurezza di entrambi gli alpinisti.