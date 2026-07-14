L'ULTIMO SALUTO A GIGI O'SARRACINO, UNA CATTEDRALE GREMITA PER L'ABBRACCIO DI TERAMO

Teramo ha salutato oggi, con una partecipazione straordinaria, Luigi Borriello, 43 anni, per tutti semplicemente Gigi O'Sarracino. La Cattedrale si è riempita ben oltre la sua capienza per accompagnare nell'ultimo viaggio uno degli imprenditori più conosciuti e amati della città, scomparso lasciando un profondo vuoto nella comunità. Accanto al feretro, la moglie Martina e i due giovanissimi figli, stretti nell'abbraccio di parenti, amici, clienti e di tantissimi cittadini che hanno voluto essere presenti per testimoniare l'affetto nei confronti di Gigi. Fuori dal Duomo, molte persone hanno seguito la cerimonia. Borriello aveva scelto Teramo come sua casa. Qui aveva costruito la sua famiglia e la sua attività, trasformando il ristorante O'Sarracino in un punto di riferimento della città. Con il suo carattere solare, l'ironia e la capacità di accogliere chiunque con un sorriso, era riuscito a conquistare il rispetto e l'amicizia di un'intera comunità. A ricordarlo, alla vigilia dei funerali, è stato anche il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, con un messaggio affidato ai social. Il primo cittadino ha ripercorso l'ultimo saluto reso all'amico, ricordandone il sorriso, la spontaneità e quella naturale capacità di far sentire chiunque a casa. Ha sottolineato come Gigi avesse scelto Teramo per vivere e lavorare, diventando negli anni una presenza familiare e amata, un imprenditore apprezzato che aveva saputo entrare nel cuore della città con semplicità e autenticità

Nel suo messaggio il sindaco ha rivolto il pensiero alla moglie Martina, ai figli e all'intera famiglia, esprimendo il cordoglio di tutta la comunità teramana e concludendo con un saluto che racchiude il sentimento di molti: "Ciao Gigi, Teramo ti abbraccia con tutto il suo cuore." L'ultimo applauso, all'uscita del feretro dalla Cattedrale, ha accompagnato un uomo che, prima ancora che per il suo lavoro, verrà ricordato per la sua umanità, il suo sorriso e la capacità di far sentire ogni persona un amico. Una città intera oggi gli ha detto addio, consapevole di perdere uno dei suoi volti più autentici. Anche il suo staff lo ha ricordato con uno striscione davanti al suo locale: "la tua forza, il tuo esempio, la nostra guida, non ti diremo mai addio. Ciao Gigi"