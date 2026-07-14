VIDEO/ OLTRE 900 STUDENTI ALLA SCOPERTA DELLA GUARDIA COSTIERA DI GIULIANOVA: BILANCIO POSITIVO PER LE ATTIVITÀ EDUCATIVE

Sono stati circa 900 i bambini e i ragazzi coinvolti, da gennaio a luglio 2026, nelle attività di educazione, sensibilizzazione e accoglienza promosse dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova. Un percorso che ha interessato scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado della provincia di Teramo, oltre ai partecipanti ai campi estivi della Protezione civile e ai programmi di mobilità internazionale Erasmus.

Le iniziative, rivolte a giovani dai 3 ai 14 anni, hanno consentito agli studenti di conoscere da vicino il lavoro quotidiano della Guardia Costiera. Accolti dal comandante, il tenente di vascello Valeria Di Mattia, e dal personale militare, i partecipanti hanno visitato la sede operativa, assistito a proiezioni didattiche calibrate in base all'età e scoperto le principali attività istituzionali del Corpo.

Particolare interesse hanno suscitato la visita alla Sala Operativa, l'utilizzo delle apparecchiature tecnologiche impiegate per il controllo e la sicurezza della navigazione e l'esperienza, soprattutto per i più piccoli, di comunicare attraverso le radio di servizio. Molto apprezzate anche le dimostrazioni dedicate ai nodi marinareschi, agli attrezzi da pesca e alle motovedette della Guardia Costiera, con spiegazioni sulle operazioni di ricerca e soccorso e sul ruolo svolto quotidianamente a tutela della collettività.

Tra le iniziative più significative figura quella realizzata con i bambini della scuola dell'infanzia "Bambin Gesù" di Giulianova, inserita in un progetto di educazione civica dedicato alla salvaguardia dell'ambiente marino. Grazie alla collaborazione con il Centro di Recupero Tartarughe Marine di Pescara, i piccoli hanno potuto osservare da vicino una tartaruga marina e assistere alla sua liberazione in mare, vivendo un'esperienza dal forte valore educativo.

L'elevata partecipazione registrata conferma il crescente interesse delle nuove generazioni verso il mare, la tutela dell'ambiente e le attività svolte dalla Guardia Costiera. Un risultato che rafforza l'importanza di iniziative capaci di avvicinare i giovani alle istituzioni, promuovendo cultura della legalità, rispetto dell'ambiente e senso civico.