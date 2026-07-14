VIDEO-FOTO/ ALBA ADRIATICA CELEBRA I 70 ANNI DEL COMUNE TRA CERIMONIE, CONCERTO E DRONI

Una giornata di festa per celebrare una tappa importante della storia della città. Oggi Alba Adriatica ha festeggiato il 70° anniversario della costituzione del Comune con un ricco programma di iniziative che ha coinvolto cittadini, famiglie e visitatori, unendo memoria, tradizione e innovazione. Le celebrazioni si sono aperte in Piazza IV Novembre con la cerimonia istituzionale alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Nel corso della mattinata è stato effettuato l'annullo filatelico celebrativo e sono stati rivolti i saluti istituzionali, accompagnati dalla consegna di un omaggio alle autorità presenti. Tra i momenti più sentiti della giornata, la cerimonia dedicata ai cittadini nati nel 1956, anno della nascita ufficiale del Comune di Alba Adriatica, ai quali è stato consegnato un ricordo commemorativo quale simbolo del legame tra la città e la sua comunità. La mattinata è stata arricchita anche dalla mostra di fotografie d'epoca, che ha ripercorso la trasformazione della località balneare nel corso dei decenni, e da momenti musicali che hanno accompagnato le celebrazioni. Nel pomeriggio la Rotonda Nilo è stata teatro di "Affreschi Volanti – Buon compleanno in volo!", con l'esibizione delle mongolfiere che ha regalato uno spettacolo suggestivo ai numerosi presenti. In serata Piazza IV Novembre ha ospitato il concerto "Quando il Rock mette il Frac" dell'Orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, un originale viaggio musicale che ha fuso le sonorità del rock con la musica sinfonica, coinvolgendo il pubblico. Gran finale a mezzanotte, quando il cielo sopra la Rotonda Nilo accenderà con il Drone Light Show "Ed è subito magia!". Lo spettacolo di droni luminosi, interamente realizzato in Italia, ha disegnato nel cielo spettacolari coreografie dedicate al settantesimo anniversario della città, chiudendo una giornata di celebrazioni che ha saputo coniugare il ricordo delle proprie radici con uno sguardo rivolto al futuro. Le iniziative hanno richiamato numerosi cittadini e turisti, confermando il forte senso di appartenenza della comunità e trasformando il compleanno di Alba Adriatica in una grande festa collettiva.