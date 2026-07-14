BRUCIA DEPOSITO DI ROTOBALLE, FIAMME SFIORANO DEPOSITO DI GASOLIO

Nel pomeriggio di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Nereto è intervenuta in località Cavatassi, nel comune di Tortoreto, a seguito di un vasto incendio che ha interessato un deposito di rotoballe.

A causa delle condizioni di vento, le fiamme si sono rapidamente propagate nell'area interessata, rendendo necessario il potenziamento del dispositivo di soccorso per contenere l'incendio, considerato il coinvolgimento di sterpaglie e una vicina rimessa agricola, all'interno della quale sono presenti macchinari e varie attrezzature. A ridosso della rimessa è presente anche un serbatoio di gasolio utilizzato per il rifornimento dei mezzi agricoli.

Sul posto è giunto il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), che ha coordinato le attività di soccorso. Il dispositivo è stato rinforzato con l'invio di una seconda squadra dal Comando di Teramo, tre autobotti pompa (ABP) per garantire il continuo approvvigionamento idrico e un carro aria per il rifornimento delle bombole degli autorespiratori impiegati dal personale operativo.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno posto sotto controllo l'incendio e sono attualmente impegnate nelle operazioni di bonifica e nella messa in sicurezza dell'area. L'efficacia dell'azione di spegnimento ha impedito alle fiamme di propagarsi alla vicina abitazione e di interessare anche il serbatoio di gasolio.

Alle operazioni di intervento ha collaborato anche una squadra di volontari di protezione civile per l'antincendio boschivo (AIB) dell'associazione CIVES di Teramo che ha impiegato un pick up con modulo antincendio e un'autobotte.

Le operazioni sono tuttora in corso.