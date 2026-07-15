PSYCOSÌ ⁄ LA SOLITUDINE NON SI VINCE CON UN SOLITARIO SOLILOQUIO



Per l’ultima puntata di questa stagione di Psycosí, abbiamo deciso di dare un vero pugno allo stomaco, senza filtri.

Perché dobbiamo avere il coraggio di dirlo chiaramente e leggere un dato incontrovertibile: la solitudine, oggi, miete più vittime di quanto osiamo ammettere. Non è una passeggera sensazione di malinconia, ma un’emergenza silenziosa che si alimenta di un doppio, drammatico cortocircuito:

Da un lato, la vergogna: il terrore di ammettere di essere soli, che ci spinge a nasconderci e a isolarci ancora di più.

Dall’altro, la mancanza di empatia: un’incapacità diffusa di comunicare davvero e di accorgerci del silenzio di chi ci cammina a fianco.

Ma dopo il pugno allo stomaco, arriva il momento di andare avanti e ricostruire. Se rompiamo questo tabù e impariamo a parlarne in modo chiaro, la solitudine smette di essere una condanna. Può diventare, invece, un'incredibile opportunità per ascoltarsi nel profondo e gettare le basi per relazioni più sane, forti e autentiche.

Per chiudere questa stagione con la puntata più importante e necessaria, non potevamo scegliere tema diverso.

Ne parla oggi Bianca Sortino nell'intervista con il grande doc Domenico De Berardis. Un dialogo forte, che scuote le coscienze ma che ci mostra la strada per ritrovare gli altri.

Vogliamo parlarne insieme già da ora: vi è mai capitato di sentirvi invisibili in mezzo alla folla? Cosa vi ha frenato dal chiedere aiuto? Vi leggiamo nei commenti. Ci vediamo mercoledì per l'ultimo, straordinario appuntamento di questa stagione. Prepariamoci a riflettere davvero.

