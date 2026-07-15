ASSURDO: SULLA CICLOVIA DELL'APPENNINO TERAMANO... LE BICICLETTE SONO VIETATE

C'è un nuovo gioiello del turismo abruzzese. Una perla destinata a entrare nei manuali dell'assurdo amministrativo. Si chiama Ciclovia dell'Appennino Teramano, tappa numero 5, lungo la Strada Provinciale 42 da Montorio al Vomano a Cortino. Peccato che, all'imbocco della strada, ad accogliere i cicloturisti non ci sia un cartello di benvenuto, ma un inequivocabile segnale di divieto: vietato il transito alle biciclette. E, già che c'erano, anche alle motociclette. Il risultato è surreale. Da una parte la promozione della ciclovia, con tanto di campagne, mappe, itinerari e slogan turistici. Dall'altra il Codice della strada che, attraverso la segnaletica verticale, dice esattamente il contrario: qui in bicicletta non si passa. A raccontare l'ennesima contraddizione è il nostro lettore Pino Furia, che ha raccolto lo stupore di numerosi ciclisti arrivati anche da fuori regione. Persone che hanno scelto l'Appennino teramano proprio seguendo gli itinerari promossi e che, una volta giunti sul posto, si trovano davanti a un divieto che li lascia letteralmente senza parole. La scena è quasi cinematografica: il turista consulta la mappa della ciclovia, alza lo sguardo e legge il cartello di divieto. Poi riguarda la mappa. Poi il cartello.... Viene spontaneo domandarsi quale delle due indicazioni debba essere rispettata. La promozione turistica oppure il segnale stradale? Perché, nel dubbio, un ciclista prudente sceglierà inevitabilmente di tornare indietro. Non per mancanza di gambe, ma per eccesso di buonsenso. L'episodio riporta al centro una questione più ampia: la continua proliferazione di marchi, itinerari, brand territoriali e progetti turistici che spesso sembrano nascere più per arricchire brochure e conferenze stampa che per essere realmente percorribili. Si inaugurano percorsi, si stampano depliant, si organizzano presentazioni, ma poi basta un cartello stradale per demolire mesi di promozione. La Ciclovia dell'Appennino Teramano rischia così di trasformarsi nella prima ciclovia dove la vera impresa non è affrontare la salita, ma capire se sia lecito percorrerla. Forse non servono nuovi loghi, nuovi slogan o nuovi marchi turistici. Basterebbe che chi promuove un itinerario verificasse prima che, almeno sulla carta e sulla strada, le biciclette possano davvero passare. Perché una ciclovia vietata alle biciclette non è marketing innovativo. È semplicemente una contraddizione che fa sorridere, ma soprattutto fa perdere credibilità a un territorio che avrebbe tutte le potenzialità per attrarre il turismo lento senza inciampare... in un cartello di divieto.