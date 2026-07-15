NON AVEVANO ALBERI NÈ TERRENI, MA HANNO PRESO RISARCIMENTI COVID DA 800 MILA EURO PER CALO DI FATTURATO, SEI ABRUZZESI NEI GUAI





C’erano le aziende. Sulla carta. C’erano le produzioni di mele e pere. Sulla carta. C’erano tonnellate di more e lamponi. Sempre sulla carta. C’erano anche le noci. Sulla carta, insomma, c’era tutto. E sulla carta è rimasto, passando però da quelle delle numerose pratiche di ristoro e rimborso, presentate per i contributi a fondo perduto introdotti dopo il terremoto e durante l'emergenza Covid-19, a quelle di un fascicolo della Guardia di Finanza, che ha portato alla scoperta di un gruppo di persone che, negli anni, avrebbe dato vita a un articolato meccanismo basato sulla creazione di imprese agricole formalmente attive nella coltivazione, ma in realtà inesistenti. Le ditte, che risultavano avere sede all'Aquila, hanno consentito di accedere alle agevolazioni previste per le aziende localizzate nei comuni interessati da eventi calamitosi, dopo il sisma del 2009. Si è concluso con sei condanne il processo scaturito da quell’indagine della Finanza, con pene che vanno da 4 anni e 4 mesi a 2 anni e 4 mesi di reclusione. L’inchiesta sostiene che, per ottenere gli aiuti economici, sarebbero state presentate dichiarazioni fiscali con volumi d'affari particolarmente elevati negli anni precedenti alla pandemia, in alcuni casi fino a 400 mila euro e, per alcune aziende, vicini al milione di euro. Successivamente sarebbero stati dichiarati ricavi drasticamente inferiori, così da dimostrare il calo di fatturato richiesto dalla normativa per accedere ai contributi. Le somme erogate dall'Agenzia delle Entrate, per un importo complessivo di circa 800 mila euro, sarebbero poi state trasferite attraverso una rete di bonifici tra i conti degli stessi indagati, di persone a loro collegate e, in alcuni casi, anche verso l'estero, nel tentativo di rendere più difficile la ricostruzione dei flussi finanziari.





foto elaborazione AI