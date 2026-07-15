CADE MENTRE CERCA DI SCENDERE DALLA SCOGLIERA AL MARE, GRAVE TURISTA





Era in vacanza dai parenti e, quando a sera l’aria si è fatta un po’ meno calda, aveva deciso di fare una passeggiata, in uno dei tratti più belli della Via Verde lungo la Costa dei Trabocchi, tra le gallerie del Turchino e l'Eremo Dannunziano. All’improvviso, però, di lei si sono perse le tracce. Si è scoperto, subito dopo, che la donna, una turista francese di 60 anni, era precipitata sulla stretta spiaggia sottostante dopo essere scivolata lungo il pendio roccioso. Quando l’hanno avvistata, era gravemente ferita. Nell'impatto contro la scogliera, la sessantenne aveva riportato numerosi traumi e diverse fratture. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 della Croce Gialla di Lanciano, i vigili del fuoco, la Capitaneria di porto e i carabinieri di Ortona. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa della conformazione dell'area, difficilmente accessibile ai mezzi di soccorso. Anche l'elisoccorso non ha potuto recuperare direttamente la paziente. Dopo essere stata stabilizzata dal personale sanitario, la donna è stata trasferita con una barella, issata mediante verricello fino alla Via Verde, dove è stata caricata in ambulanza e condotta nel punto di atterraggio dell’elicottero. È in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Ignote la cause della caduta, la più probabile è che stesse cercando di raggiungere la spiaggia scendendo dalla scogliera.





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