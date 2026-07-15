RAGAZZA DI 15 ANNI SCOMPARSA, SI ATTENDONO RISCONTRI DALLA ROMANIA

Sono concentrate sulla Romania le ricerche di Diana Maruntelu, la 15enne residente a Giulianova, scomparsa dal 4 luglio. Gli investigatori attendono riscontri dalle autorità di Bucarest dopo che il cellulare della ragazza avrebbe agganciato i ripetitori telefonici nel Paese, alimentando l'ipotesi che si trovi all'estero. Dopo dieci giorni di indagini riservate, la Procura di Teramo, d'intesa con la famiglia, ha autorizzato la diffusione del nome e delle fotografie della giovane per favorire le ricerche. Diana è alta 1,64 metri, ha capelli neri lunghi, occhi castani e, al momento della scomparsa, indossava una maglietta blu Adidas, pantaloncini rosa, scarpe Nike bianche e portava una borsetta rosa. L'ultima volta è stata vista il 4 luglio nei pressi del Parco Franchi di Giulianova. Nel pomeriggio dello stesso giorno il telefono ha agganciato una cella a Civitanova Marche, mentre il giorno successivo il segnale è stato rilevato in Romania. Il cellulare è ora spento, ma gli investigatori stanno verificando anche l'attività sui profili social della ragazza. Sul caso lavorano la Procura di Teramo, la Procura per i minorenni dell'Aquila, i Carabinieri e la Prefettura. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi e stanno accertando l'eventuale coinvolgimento di altre persone che possano aver favorito o organizzato l'allontanamento della minorenne.