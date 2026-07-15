IL COMMENTO / CICLOVIA VIETATA ALLE BICI: «ALTRO ESEMPIO DELLA MANCATA STRATEGIA»

Vorrei fare un commento all'articolo sulla ciclovia dell'Appennino teramano.

Manca la pianificazione regionale. La notizia dei divieti di transito per le biciclette sull'itinerario della tanto pubblicizzata "ciclovia dell'appennino", situazione non nuova in diversi tratti di percorsi che Regione ed Enti vari definiscono, spesso impropriamente, dedicati ai ciclisti, richiama l'attenzione sull'assenza, in Abruzzo, di un piano generale della mobilità ciclistica e della rete dei percorsi ciclabili.

Previsti da una norma regionale (LR 8 del 25 marzo 2013) e da una legge nazionale (L 2 del 2 gennaio 2018) i due strumenti di pianificazione sono rimasti solo una intenzione, sostanziatasi con uno studio preliminare redatto dall'Università di Pescara e da decine di proposte di itinerari, con nomi diversi, quasi sempre pensati solo sulla carta e slegati tra di loro.

Anche l'idea di una serie di servizi dedicati a ciclisti e cicloturisti, Abruzzo Bike Friendly, è rimasta una bella idea, priva di una strategia unitaria che punti a coordinare Enti pubblici, organismi vari, associazioni e operatori economici, per creare una vera rete ciclistica abruzzese.

Senza strategia, e pianificazione, accadrà sempre che le risorse investite siano vanificare da un cartello, da un mercatino estivo posizionato sopra una ciclovia, da un percorso inutile, da un fondo stradale impercorribile.

E non ci sarà promozione turistica che tenga.

Raffaele Di Marcello,

presidente UNITEL

Abruzzo