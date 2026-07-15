RIAPRE SABATO 18 LUGLIO IL PONTE CICLOPEDONALE SUL SALINELLO

Dopo settimane e settimane di attesa è arrivata la conferma: il ponte ciclopedonale sul fiume Salinello tornerà percorribile dalla mattinata di sabato 18 luglio. La notizia è stata confermata dal consigliere provinciale delegato della Provincia, Paolo Tribuiani, che annuncia la conclusione dell'iter tecnico necessario per consentire la riapertura dell'infrastruttura. Il responsabile unico del procedimento (Rup) ha infatti trasmesso tutta la documentazione alla Provincia per il collaudo, da inoltrare poi ai Comuni interessati, completando così gli ultimi adempimenti previsti prima della riapertura. «Sabato mattina il ponte sarà nuovamente fruibile – dichiara Paolo Tribuiani –. È una data molto attesa da cittadini, turisti e operatori economici del territorio, perché questo collegamento rappresenta un'infrastruttura fondamentale per la mobilità ciclopedonale lungo la costa». La riapertura permetterà di ripristinare il collegamento tra Giulianova e Tortoreto, uno dei percorsi più frequentati della riviera teramana durante il periodo estivo da pedoni, ciclisti e visitatori. Si conclude così un'attesa che nelle ultime settimane aveva alimentato numerose richieste da parte dei residenti e delle attività turistiche, desiderosi di riavere a disposizione un'infrastruttura strategica nel pieno della stagione balneare.