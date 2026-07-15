PREMIO GIUSEPPE ZILLI, TUTTO PRONTO PER LA CERIMONIA FINALE: ECCO I VINCITORI DELL'EDIZIONE 2026

Entra nel vivo la quinta edizione del Premio Giuseppe Zilli per il Giornalismo, che da venerdì 17 a domenica 19 luglio animerà Fano Adriano con un programma di incontri dedicati all'informazione e alla cultura. Il momento più atteso è in programma sabato 18 luglio, alle ore 18, all'Eremo dell'Annunziata, dove si svolgerà la cerimonia conclusiva condotta da Roberta Lanfranchi con l'accompagnamento musicale di Arturo Valiante. Promosso dall'Associazione Premio Giuseppe Zilli ETS, con il sostegno del Comune di Fano Adriano e dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo, il riconoscimento si conferma uno degli appuntamenti di riferimento dedicati al giornalismo italiano, con l'obiettivo di premiare qualità, rigore professionale e impegno civile. A presiedere la giuria è Lucio Caracciolo, direttore di Limes, affiancato da Stefano Stimamiglio, Marina Marinucci, Stefano Pallotta, Mario Morcellini, Laura Canali e Germana D'Orazio.

Sono già stati resi noti i vincitori dell'edizione 2026. Il premio per il giornalismo cartaceo va a Lina Palmerini, quello per il giornalismo televisivo a Vincenzo Morgante, mentre Liala Antonino si aggiudica il riconoscimento per il giornalismo web e Sonia Filippazzi quello dedicato al giornalismo radiofonico. Il Premio alla carriera sarà conferito allo storico Franco Cardini. Due anche i riconoscimenti speciali: il Premio Speciale sarà assegnato all'Università degli Studi di Teramo, mentre il Premio alla memoria ricorderà Sandro Galantini, storico direttore del Premio, scomparso nel maggio 2026, figura che ha contribuito in modo determinante alla crescita e all'affermazione della manifestazione.