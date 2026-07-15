SOCCORSI IN MONTAGNA, CAI E SOCCORSO ALPINO: «CHIAMATE IL 112 SENZA ESITARE, MA SERVONO PRUDENZA E PREPARAZIONE»

Dopo alcuni recenti interventi di cronaca, tra cui quello sul Gran Sasso, il Club Alpino Italiano e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico intervengono per fare chiarezza sulle modalità di richiesta dei soccorsi, sui costi degli interventi e sulle responsabilità di chi frequenta la montagna.

Le due organizzazioni ricordano che ogni escursione deve essere pianificata con attenzione, valutando itinerario, condizioni meteo, preparazione fisica e difficoltà del percorso, senza sottovalutare la possibilità che la situazione possa cambiare improvvisamente.

Tra gli episodi richiamati figura quello avvenuto sul Gran Sasso, dove cinque escursionisti sorpresi da un violento temporale hanno chiesto aiuto al 112 ma, dopo la chiamata, si sono spostati in una zona priva di copertura telefonica, rendendo più complesse le operazioni di ricerca. I tecnici del Soccorso Alpino li hanno raggiunti a piedi, trovandoli in buone condizioni all'interno delle tende; gli escursionisti hanno poi rifiutato l'accompagnamento a valle.

CAI e CNSAS ribadiscono che, in presenza di una reale situazione di pericolo, bisogna contattare tempestivamente il Numero unico di emergenza 112, fornendo indicazioni precise sulla propria posizione e rimanendo reperibili, evitando di spostarsi se non su indicazione degli operatori. Tra gli strumenti consigliati c'è anche l'app GeoResQ, che consente di inviare richieste di soccorso geolocalizzate e di registrare il percorso effettuato.

Il presidente generale del Club Alpino Italiano, Antonio Montani, sottolinea come la frequentazione della montagna richieda responsabilità e preparazione, ricordando che il CAI promuove da oltre 160 anni attività di formazione e prevenzione. L'iscrizione all'associazione, inoltre, comprende specifiche coperture assicurative, tra cui quella relativa alle spese di soccorso in ambiente impervio nei casi previsti dalla polizza.

Sul tema dei costi interviene anche il presidente nazionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Maurizio Dellantonio, chiarendo che il Soccorso Alpino non richiede alcun pagamento diretto alle persone soccorse e non decide eventuali addebiti. L'organizzazione opera infatti all'interno del sistema pubblico dell'emergenza e ogni eventuale compartecipazione alle spese, prevista solo in alcune Regioni e in specifiche circostanze, viene stabilita dalle normative locali e valutata dalle Aziende sanitarie competenti.

Il messaggio conclusivo è chiaro: chi si trova in una situazione di pericolo non deve mai rinunciare a chiedere aiuto per timore di dover sostenere costi, ma è altrettanto fondamentale affrontare la montagna con preparazione, prudenza e piena consapevolezza dei propri limiti.